Chevrolet Colorado получил самую экстремальную версию для бездорожья

На днище появились дополнительные защитные пластины, которые теперь делают из стали, а не из алюминия. От

контактов с покрытием они уберегают топливный бак и задний дифференциал. Переднюю часть Colorado защищает силовой бампер от AEV с подготовкой под установку лебёдки и буксировочными петлями, уменьшивший угол въезда до 38,2 градуса, запасное колесо перемещено в кузов пикапа.