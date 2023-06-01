Chevrolet Colorado получил самую экстремальную версию для бездорожья

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Компания Chevrolet представила новую модификацию пикапа Colorado под названием Bison, которая должна стать самой внедорожной в семействе. Базируется она на уже имеющейся в гамме версии ZR2, но отличается от неё рядом дополнительных усовершенствований.
Версии с названием Bison имеются и у более крупных пикапов Chevrolet — Silverado и Silverado HD. Последний получил такое исполнение в апреле нынешнего года, при этом принципиально доработки самого большого «Бизона» идентичны применённым на Colorado.
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