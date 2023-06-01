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Chevrolet Colorado получил самую экстремальную версию для бездорожья

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Дмитрий Елизаров

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Компания Chevrolet представила новую модификацию пикапа Colorado под названием Bison, которая должна стать самой внедорожной в семействе. Базируется она на уже имеющейся в гамме версии ZR2, но отличается от неё рядом дополнительных усовершенствований.

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  • Chevrolet Colorado ZR2 Bison обзавёлся, например, альтернативными амортизаторами Multimatic с повышенной энергоёмкостью и рядом более мелких доработок в подвеске, которые увеличили дорожный просвет до 310 миллиметров (примерно на 40 миллиметров больше). Вместо 33-дюймовых грязевых покрышек теперь применяются 35-дюймовые на колёсных дисках с бедлоками.
  • На днище появились дополнительные защитные пластины, которые теперь делают из стали, а не из алюминия. От контактов с покрытием они уберегают топливный бак и задний дифференциал. Переднюю часть Colorado защищает силовой бампер от AEV с подготовкой под установку лебёдки и буксировочными петлями, уменьшивший угол въезда до 38,2 градуса, запасное колесо перемещено в кузов пикапа.
  • Ещё одно отличие новинки — блокировки межколёсных дифференциалов, при этом двигатель пикапа остался прежним. И ZR2, и ZR2 Bison по умолчанию оснащают 2,7-литровой «турбочетвёркой» мощностью 314 л.с. и 583 Нм.

Версии с названием Bison имеются и у более крупных пикапов Chevrolet — Silverado и Silverado HD. Последний получил такое исполнение в апреле нынешнего года, при этом принципиально доработки самого большого «Бизона» идентичны применённым на Colorado.

40 миллиметров прибавки к клиренсу — достойно?

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