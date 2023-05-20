Chevrolet Silverado EV превзошёл ожидания GM, став чемпионом по запасу хода

Концерн General Motors объявил, что запас хода электрического пикапа Chevrolet Silverado EV составит 450 миль (724 км) при оценке по методике EPA. При этом на момент премьеры в январе прошлого года производитель называл ориентировочный показатель в 400 миль (644 км). Если американское природоохранное агентство подтвердит новые цифры, модель поступит в продажу в статусе чемпиона по дальности пробега на одном заряде, отмечает Detroit Free Press.
- Значение в 724 км компания указывает для Silverado EV в коммерческой модификации Work Truck — той, что доберётся до покупателей самой первой, уже нынешней весной. Для сравнения, анонсированный недавно Rivian R1T с новой силовой установкой Performance Dual-Motor AWD способен преодолеть 644 км, Ford F-150 Lightning Pro со старшей батареей — 515 километров.
- Вслед за Silverado EV Work Truck в производство запустят «заряженную» модификацию RST с более мощной силовой установкой. Изначально предполагалось, что все версии пикапа будут оснащаться единственной, самой большой из доступных с платформой Ultium батарей, но теперь президент североамериканского подразделения GM Рори Харви объявил, что вскоре в линейке появится ещё одна «рабочая лошадка» — с дальностью пробега в 350 миль (563 км). Согласно официальному сайту компании, Silverado EV будет стоить от 39 900 долларов.
Лидерство Chevrolet Silverado EV в запасе хода может оказаться недолгим. В последнем квартале следующего года к американским дилерам должен поступить Ram 1500 REV. Его топовая версия по расчётам альянса Stelantis сможет преодолевать от зарядки до зарядки 500 миль (805 км). Аналогичную дальность пробега заявляла Tesla для своего Cybertruck, но его готовый к производству вариант до сих пор не представлен.
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