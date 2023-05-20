Chevrolet Silverado EV превзошёл ожидания GM, став чемпионом по запасу хода

Вслед за Silverado EV Work Truck в производство запустят «заряженную» модификацию RST с более мощной силовой установкой. Изначально предполагалось, что все версии пикапа будут оснащаться единственной, самой большой из доступных с платформой Ultium батарей, но теперь президент североамериканского подразделения GM Рори Харви объявил, что вскоре в линейке появится ещё одна «рабочая лошадка» — с дальностью пробега в 350 миль (563 км). Согласно официальному сайту компании, Silverado EV будет стоить от 39 900 долларов.

Лидерство Chevrolet Silverado EV в запасе хода может оказаться недолгим. В последнем квартале следующего года к американским дилерам должен поступить Ram 1500 REV. Его топовая версия по расчётам альянса Stelantis сможет преодолевать от зарядки до зарядки 500 миль (805 км). Аналогичную дальность пробега заявляла Tesla для своего Cybertruck, но его готовый к производству вариант до сих пор не представлен.