Компания Chevrolet показала на видео небольшой, но суровый пикап

Какие именно доработки получит эта модификация, пока не уточняется. Издание Motor1 предполагает, что помимо модернизированной подвески с альтернативными амортизаторами горячий пикап могут оснастить одним из моторов от старшей модели Silverado. К примеру, им может оказаться 2,7-литровая «турбочетвёрка» на 310 л.с. и 569 Нм крутящего момента.

Основным конкурентом Chevrolet Cilverado ZR2 станет Ford Ranger Raptor, дебютировавший в феврале в версии для европейского рынка. Технически Ranger Raptor может проиграть будущей новинке по мощности, так как его 3,0-литровый турбированный V6 развивает лишь 288 л.с. и 491 Нм. Однако характеристики этого пикапа для Северной Америки, где ему придётся бороться за покупателя с новым Colordo, пока не озвучены.