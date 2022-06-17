Chevrolet разрабатывает самый хардкорный пикап Silverado. Его назовут «Бизон»

На видео можно увидеть логотип компании American Expedition Vehicles (AEV). По данным издания Motor, эта фирма уже участвовала в подготовке хардкорной модификации пикапа Chevrolet: в 2019 году версию под названием Bison получила модель Colorado ZR2. Если новый пикап готовят по тому же рецепту, то он обзаведётся как минимум иными бамперами, встроенной лебёдкой, дополнительным лифтом подвески и внедорожными колёсами.

Часть из возможных доработок на видеотизере продемонстрирована: это мощные защитные пластины днища и усовершенствованный передний бампер. Однако в подробности разработчики пока не вдаются.

Исполнение ZR2 пикап Chevrolet Silverado получил в сентябре прошлого года. Такие грузовики отличаются в первую очередь более брутальной внешностью и новыми амортизаторами в подвеске, которые в сочетании с 33-дюймовой резиной увеличивают дорожный просвет пикапа до 284 миллиметров. Основным конкурентом Silverado ZR2 считается Ford F-150 Raptor, у которого вскоре также появится более экстремальная версия. Она выйдет на рынок под именем Raptor R.