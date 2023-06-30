Чем «Автотор» заменил Kia и BMW, разрешены ли «мухобойки» и история дикой Тойоты из 1990-х. Главное за день

Дефлекторы для капота и окон часто ставят даже на новые автомобили в качестве «допов». Но законно ли устанавливать эти элементы, если их нет с завода? Отвечает юрист!

***

Если бы существовал рейтинг безумия автомобилей, то этот концепт из 1990-х c лёгкостью забрался бы в верхнюю часть списка. Сегодня гость рубрики «Старые, но не бесполезные» — дикий кабриолет Toyota Avalon.