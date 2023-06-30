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Все три поколения Audi TT сравнили в дрэге

Чем «Автотор» заменил Kia и BMW, разрешены ли «мухобойки» и история дикой Тойоты из 1990-х. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! В США открылась крупнейшая в мире АЗС — её площадь составляет 6,9 тысячи квадратных метров. На территории комплекса находятся 120 колонок и торгово-развлекательный центр с зоной отдыха и несколькими точками питания. С этим знанием переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.

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Правила разворота

Правила разворота чётко описаны в ПДД, однако у данного манёвра есть свои нюансы. Мы решили подготовить статью-напоминалку: объясняем, где можно разворачиваться, где это запрещено, а также какие штрафы могут ждать нарушителей правил разворота.

Вместо Kia и BMW

Сборка машин на «Автоторе» была перезапущена в декабре прошлого года, и начиная с того момента из Калининграда регулярно приходят новости то о старте производства новой модели, то о планах по запуску следующих. Чтобы вы не заблудились в потоке информации, рассказываем, какие машины уже заняли место BMW, Kia и Hyundai на «Автоторе», а какие присоединятся к ним в ближайшем будущем.

Важные новости

Почитать перед сном

Дефлекторы для капота и окон часто ставят даже на новые автомобили в качестве «допов». Но законно ли устанавливать эти элементы, если их нет с завода? Отвечает юрист!

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Если бы существовал рейтинг безумия автомобилей, то этот концепт из 1990-х c лёгкостью забрался бы в верхнюю часть списка. Сегодня гость рубрики «Старые, но не бесполезные» — дикий кабриолет Toyota Avalon.

Кстати!

Модели с самой высокой и самой низкой средней ценой среди новых и подержанных автомобилей: рейтинг Авто.ру.

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