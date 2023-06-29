Нет никакой разницы, кто именно ставит дефлекторы: дилер или сам автовладелец. Главное, чтобы они были безопасными, то есть удовлетворяли требованиям ГОСТ 33670-2015.

Требования к этим элементам на окнах описаны в примечании А.16.6 ГОСТа. Там говорится, что боковые воздушные дефлекторы должны быть загнуты по направлению к кузову и иметь радиус закругления кромок не менее 1 мм. При проверке используется специальный испытательный шар диаметром 100 мм. Он должен помещаться между местом крепления и дальним краем дефлектора. Впрочем, на практике сложно представить детали, которые не удовлетворяли бы этому требованию.

С дефлекторами на капот (так называемыми мухобойками) ситуация сложнее. Согласно ГОСТ 33670-2015 (А.16.1), в зоне наружной поверхности кузова, расположенной между дорожной поверхностью и высотой 2 метра от дорожной поверхности, не должно быть элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивать риск или степень тяжести травмирования пешехода. Инспекторы и операторы техосмотра трактуют это требование однозначно: «мухобойки» небезопасны для пешеходов, поэтому их установку необходимо узаконить с подтверждением безопасности конструкции.