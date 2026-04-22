Цены на первый Jeland, рамный внедорожник Sollers и Iskra против Granta. Главное за день

Добрый вечер! Концерн Volkswagen продолжает принимать меры для экономии средств: к 2028 году производственные объёмы в Европе будут сокращены ещё примерно на миллион автомобилей. Продолжим следить за положением дел немецкого автогиганта, а пока переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
Цены на Preface без 50 сил
В конце марта на наш рынок вышел Geely Preface, двигатель которого потерял 50 л.с. Таким образом китайский производитель подстроился под российский рынок и новый утильсбор. А изменились ли цены в связи с этим? Предлагают ли дилеры перепрошивку, чтобы вернуть прежние 200 сил? И можно ли ещё купить изначально более мощный седан? Мы всё узнали.
Iskra или Granta?
По стоимости между этими машинами пропасть — разница составляет около 400 тысяч рублей. Но они близки по сути. Так что, Iskra SW Cross — это наследник Granta Cross или её конкурент? И что может противопоставить немолодая Гранта свежей Искре? Внимательно разбираемся в сравнительном тесте.
Следите за новинками традиционных автобрендов? И знаете, как все они называются? Давайте проверим: подготовили для вас викторину, посвящённую свежим моделям из Японии, США, Кореи и стран Европы. На девять непростых вопросов.
Много металла, много мотора и очень много харизмы — описание, подходящее каждому из этих олдтаймеров. Нашли на Авто.ру пять очень интересных «американцев» 1960-х: все на полном ходу и приковывают внимание.
