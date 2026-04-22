Автомобили Foton хотят собирать на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье

Как выяснил Журнал Авто.ру, на конвейер завода в подмосковном Есипово, который ранее принадлежал Mercedes-Benz, могут встать китайские пикапы и фургоны Foton. В представительстве марки подтвердили факт «активного обсуждения» локализации производства на мощностях этой площадки в ходе пресс-тура в Китай.
- Актуальная модельная линейка Foton включает четыре пикапа серии Tunland — G7, G9, V7 и V9, фургоны Toano Pro, Toano и View, а также спецавтомобили. В компании не исключают и запуск производства в России автобусов.
- Что же касается завода в Есипово, то после того, как Mercedes-Benz свернул производство автомобилей и приостановил бизнес в России в 2022 году, площадка перешла под контроль «Автодома». Также российской компании достались дистрибуторские и финансовые структуры бренда, а позже АО «Мерседес-Бенц Рус» переименовали в «МБ Рус». Именно с «МБ Рус» Foton и ведёт переговоры о сборке.
В 2024-м сообщалось, что у подмосковного предприятия есть технические возможности быть перезапущенным в течение недели. Тогда же «Автодом» заявлял о планах по выпуску от четырёх до шести моделей и до 30 тысяч машин в год. При этом так и не было официально объявлено, автомобили какой марки будут сходить с конвейера. Вероятным партнёром называли китайский бренд Exeed.
