Автомобили Foton хотят собирать на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье

Актуальная модельная линейка Foton включает четыре пикапа серии Tunland — G7, G9, V7 и V9, фургоны Toano Pro, Toano и View, а также спецавтомобили. В компании не исключают и запуск производства в России автобусов.

Что же касается завода в Есипово, то после того, как Mercedes-Benz свернул производство автомобилей и приостановил бизнес в России в 2022 году, площадка перешла под контроль «Автодома». Также российской компании достались дистрибуторские и финансовые структуры бренда, а позже АО «Мерседес-Бенц Рус»

переименовали

в «МБ Рус». Именно с «МБ Рус» Foton и ведёт переговоры о сборке.