Первый электрокар британской марки Caterham показали на видео

В компании уверяют, что электрокар, как и все прочие Caaterham, будет лёгким, а также простым и эмоциональным в управлении.

Вероятнее всего, Project V дебютирует как концепт, но учитывая планы компании показать его на Фестивале скорости в Гудвуде, он как минимум сможет передвигаться самостоятельно. Трансформация бренда приурочена к его 50-летию: права на Lotus Seven компания Caterham выкупила в 1973 году.