Первый электрокар британской марки Caterham показали на видео

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Компания Caterham опубликовала видеотизер, посвящённый новой модели — её премьера состоится 11 июля. Главными отличиями Project V от актуальной линейки станут электропривод и принципиально иной подход к дизайну. При этом утверждается, что даже с переходом на электротягу спорткары сохранят основные ценности бренда.
Сама компания Lotus располагает пока только одним электрическим спорткаром — 2000-сильным купе Evija. Его показали ещё в 2019 году, но поставки до сих пор не начались. Кроме того, у Lotus имеется батарейный вседорожник Eletre.
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