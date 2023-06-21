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Первый электрокар британской марки Caterham показали на видео

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Дмитрий Елизаров

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Компания Caterham опубликовала видеотизер, посвящённый новой модели — её премьера состоится 11 июля. Главными отличиями Project V от актуальной линейки станут электропривод и принципиально иной подход к дизайну. При этом утверждается, что даже с переходом на электротягу спорткары сохранят основные ценности бренда.

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  • Будущий спорткар продемонстрирован в видео только затемнённым. Тем не менее, хорошо заметно, что он получит фиксированную крышу, тогда как актуальная линейка Caterham состоит только из родстеров.
  • Кроме того, с электромобилем Caterham откажется от традиционного нарочитого ретродизайна, призванного отсылать к культовому Lotus Seven. В видео видны раздутые передние крылья, современные ходовые огни на светодиодах и полноценное лобовое стекло. Над дизайном Project V работало ателье Italdesign.
  • В компании уверяют, что электрокар, как и все прочие Caaterham, будет лёгким, а также простым и эмоциональным в управлении. Вероятнее всего, Project V дебютирует как концепт, но учитывая планы компании показать его на Фестивале скорости в Гудвуде, он как минимум сможет передвигаться самостоятельно. Трансформация бренда приурочена к его 50-летию: права на Lotus Seven компания Caterham выкупила в 1973 году.

Сама компания Lotus располагает пока только одним электрическим спорткаром — 2000-сильным купе Evija. Его показали ещё в 2019 году, но поставки до сих пор не начались. Кроме того, у Lotus имеется батарейный вседорожник Eletre.

Может, поторопились в Caterham с революцией?

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