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Caterham показал новый тизер электромобиля Project V

НовостиКирилл МалышевКомменты

Фирма Caterham опубликовала новый тизер своего первого серийного электромобиля Project V. Новинку теперь можно рассмотреть во всех ракурсах, но кадры затемнены. Официальный дебют спорткара состоится в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, стартующего 13 июля.

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  • Судя по фотографиям, Caterham Project V получит закрытый двухместный кузов. У него будут «мускулистые», сильно выступающие крылья, овальные задние фонари, а кокпит не станет отличаться большой шириной.
  • Интерьер и технические детали новинки пока не раскрыты. Однако Caterham уверяет, что электрический Project V сохранит главные ценности бренда — небольшую массу и точную управляемость.

Ещё в момент публикации первого тизера стало очевидно, что марка отказалась в Project V от фирменного ретро-дизайна модели Seven. Электромобиль обретёт современные черты и в год 50-летия Caterham откроет новую страницу в его истории.

Электрический спорткар — это:

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