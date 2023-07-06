Caterham показал новый тизер электромобиля Project V

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Британская марка Caterham показала электрический концепт EV Seven
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Фирма Caterham опубликовала новый тизер своего первого серийного электромобиля Project V. Новинку теперь можно рассмотреть во всех ракурсах, но кадры затемнены. Официальный дебют спорткара состоится в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, стартующего 13 июля.
Ещё в момент публикации первого тизера стало очевидно, что марка отказалась в Project V от фирменного ретро-дизайна модели Seven. Электромобиль обретёт современные черты и в год 50-летия Caterham откроет новую страницу в его истории.
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