Caterham показал новый тизер электромобиля Project V

Судя по фотографиям, Caterham Project V получит закрытый двухместный кузов. У него будут «мускулистые», сильно выступающие крылья, овальные задние фонари, а кокпит не станет отличаться большой шириной.

Интерьер и технические детали новинки пока не раскрыты. Однако Caterham уверяет, что электрический Project V сохранит главные ценности бренда — небольшую массу и точную управляемость.

Ещё в момент публикации первого тизера стало очевидно, что марка отказалась в Project V от фирменного ретро-дизайна модели Seven. Электромобиль обретёт современные черты и в год 50-летия Caterham откроет новую страницу в его истории.