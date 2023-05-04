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Caterham раскрыл некоторые детали о будущем электроспорткаре

Новости

Кирилл Малышев

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Будущий электрический спорткар Caterham будет кардинально отличаться от культовой модели Seven по дизайну. Однако её дух он унаследует. Премьера машины, как пишет издание Autocar, состоится уже в этом году и совпадёт с полувековым юбилеем британской марки.

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  • Пока представители марки рассказали об электромобиле только в общих чертах. Известно, что это будет двухдверка. Скорее всего,  родстер, чтобы показать преемственность с «семёркой». Дизайн сделают «лёгким и чистым».
  • Дизайнер Энтони Джаннарелли считает, что машину благосклонно примут все поклонники Caterham. Но одновременно она позволит привлечь и свежую аудиторию. Автомобиль станет «мостом» от старого к новому, первой полностью самостоятельной разработкой марки.
  • Электромобиль окажется заднеприводным. Его кузовные панели (их всего шесть, не считая дверей) сделают из алюминия или углепластика. Такой Caterham может стать одним из самых лёгких серийных электрокаров в мире.

Впервые об «электричке» представители Caterham рассказали осенью прошлого года. Если машину действительно представят в этом году, её разработка окажется рекордно быстрой. Стоить электроспорткар будет дороже, чем Caterham Seven, цены которого начинаются с 28 тысяч фунтов (36,5 тысячи долларов).

Последний оплот традиций пал?

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