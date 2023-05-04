Caterham раскрыл некоторые детали о будущем электроспорткаре

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Марка Caterham пополнила свою ретролинейку сразу двумя быстрыми моделями
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Будущий электрический спорткар Caterham будет кардинально отличаться от культовой модели Seven по дизайну. Однако её дух он унаследует. Премьера машины, как пишет издание Autocar, состоится уже в этом году и совпадёт с полувековым юбилеем британской марки.
Впервые об «электричке» представители Caterham рассказали осенью прошлого года. Если машину действительно представят в этом году, её разработка окажется рекордно быстрой. Стоить электроспорткар будет дороже, чем Caterham Seven, цены которого начинаются с 28 тысяч фунтов (36,5 тысячи долларов).
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