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Владелица Tesla объяснила, почему пыталась заправить электрокар бензином

Британская марка Caterham показала электрический концепт EV Seven

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Кирилл Малышев

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Фирма Caterham построила электромобиль на базе культового спорткара Seven. Машина не планируется к серийному производству, однако её характеристики британцы раскрыли.

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  • Визуально «семёрка» на электротяге ничем не отличается от бензинового аналога. Утверждается, что новая версия потяжелела всего на 70 килограммов и весит около 700 килограммов. Таким образом, превращение в электрокар прибавило около 10 процентов массы.
  • Двигатель развивает 240 лошадиных сил. На набор 60 миль/ч (97 км/ч) требуется около четырёх секунд. Максимальная скорость не названа. Энергия хранится в тяговой батарее ёмкостью 40 кВт·ч.
  • Расчёт инженеров таков, что на машине можно будет 20 минут ездить по треку, а затем после 15-минутной зарядки — ещё 20 минут. Аккумулятор можно заряжать мощностью до 152 кВт. Вся электросистема адаптирована для гоночного использования.
  • Caterham EV Seven оснащён дифференциалом повышенного трения, регулируемыми амортизаторами, четырёхпоршневыми тормозными суппортами. Из того, чего лишён бензиновый аналог, есть система рекуперативного торможения.

Публичный дебют электромобиля состоится в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Позднее в этом году британская фирма собирается показать ещё одну «зелёную» модель. Она будет кардинально отличаться от классической «семёрки» по дизайну.

Каким должен быть электрический Caterham?

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