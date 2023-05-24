Британская марка Caterham показала электрический концепт EV Seven

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Производитель винтажных спорткаров Caterham выпустит электромобиль
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Фирма Caterham построила электромобиль на базе культового спорткара Seven. Машина не планируется к серийному производству, однако её характеристики британцы раскрыли.
Публичный дебют электромобиля состоится в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Позднее в этом году британская фирма собирается показать ещё одну «зелёную» модель. Она будет кардинально отличаться от классической «семёрки» по дизайну.
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