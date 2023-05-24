Британская марка Caterham показала электрический концепт EV Seven

Расчёт инженеров таков, что на машине можно будет 20 минут ездить по треку, а затем после 15-минутной зарядки — ещё 20 минут. Аккумулятор можно заряжать мощностью до 152 кВт. Вся электросистема адаптирована для гоночного использования.