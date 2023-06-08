Электрокар Caterham будет сильно отличаться от бензиновых моделей

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Компания Caterham подтвердила намерение выпустить спортивный электромобиль, опубликовав первый тизер. Судя по нему, батарейный спорткар получит принципиально иной дизайн, нежели представители актуальной модельной линейки бренда. Полноценный дебют новинки под названием Project V намечен на 11 июля.
В конце мая компания уже показывала электромобиль, однако внешне он практически не отличался от серийных моделей. Машину оснастили 240-сильным электромотором и 40-киловаттной батареей, но серийных перспектив лишили.