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Электрокар Caterham будет сильно отличаться от бензиновых моделей

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Дмитрий Елизаров

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Компания Caterham подтвердила намерение выпустить спортивный электромобиль, опубликовав первый тизер. Судя по нему, батарейный спорткар получит принципиально иной дизайн, нежели представители актуальной модельной линейки бренда. Полноценный дебют новинки под названием Project V намечен на 11 июля.

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  • Компания называет будущую новинку «новой концепцией» и «заявлением о намерениях». Не исключено, электрокар разрабатывается ради демонстрации дальнейшего пути развития бренда Caterham. Сейчас он известен главным образом лёгкими родстерами в винтажном стиле, при этом на тизере изображён спорткар с закрытой крышей и современным дизайном.
  • По другой версии, Project V всё же попадёт на конвейер, но не сразу — между демонстрацией концепта и появлением серийной версии электрокара пройдёт около двух лет.
  • В начале мая к компании на позиции шеф-дизайнера присоединился Энтони Джанарелли, известный своей работой в арабской W Motors. По всей видимости, именно он будет отвечать за облик новых Caterham на новом витке развития компании.

В конце мая компания уже показывала электромобиль, однако внешне он практически не отличался от серийных моделей. Машину оснастили 240-сильным электромотором и 40-киловаттной батареей, но серийных перспектив лишили.

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