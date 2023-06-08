Электрокар Caterham будет сильно отличаться от бензиновых моделей

Компания называет будущую новинку «новой концепцией» и «заявлением о намерениях». Не исключено, электрокар разрабатывается ради демонстрации дальнейшего пути развития бренда Caterham. Сейчас он известен главным образом лёгкими родстерами в винтажном стиле, при этом на тизере изображён спорткар с закрытой крышей и современным дизайном.