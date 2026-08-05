Ровно 90 лет назад советская промышленность совершила цивилизационный скачок: во времена, когда конная тяга ещё считалась нормой, в стране развернули производство автобусов на тяге электрической. 5 августа 1936 года на московский маршрут №1 вышел первый отечественный троллейбус ЯТБ-1.

60 лет спустя энтузиасты, занимающиеся поиском исторического транспорта, получили информацию о необычном сарае в садоводстве возле станции Горьковское в Ленобласти. На месте оказалось, что сарай — это бывший кузов троллейбуса ЯТБ-1, которые считались утраченными навсегда.

В честь юбилея вспоминаем, что как развивалась история этого экземпляра с 1936 по 1996 год, почему находка оказалась столь ценной и как в дальнейшем сложилась судьба уникальной машины.