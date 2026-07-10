Безвоздушные шины Bridgestone вышли на дороги, но с ограничениями

Компания Bridgestone начала коммерческую эксплуатацию своих шин AirFree. Им не требуется накачка воздухом, и, соответственно, инновационные покрышки не боятся проколов. Однако пока им запрещено разгоняться до скоростей свыше 20 км/ч, и поэтому сейчас AiFree устанавливаются только на прогулочные беспилотники для пожилых японцев.
- Покрышки AirFree от Bridgestone получили автономные гольф-кары, которые курсируют по одному из парков японского города Хигасиоми. Предназначены они для тех посетителей, которые не могут передвигаться по парку пешком. Отмечается, что это первый случай в длинной истории проекта, когда безвоздушные шины отправлены в постоянную эксплуатацию. Первый экспериментальный образец бескамерной покрышки, не требующей воздуха, Bridgestone представила ещё в 2008-м.
- В нынешней генерации AirFree применяются более гибкие и пластичные материалы, чем в предыдущих. Это позволило повысить уровень ездового комфорта и выносливости. Тем не менее на эксплуатацию на высоких скоростях инновационные колёса всё ещё не рассчитаны, и, когда ждать очередного прорыва в этой области, в Bridgestone пока не уточняют.
Компания Michelin в апреле выпустила в свободную продажу новые шины для электрокаров, отличающиеся особо низким сопротивлением качению и рассчитанные в том числе на спортивную езду. Впервые их применили на рекордном концепте Mercedes-AMG GT XX.
Есть у этой технологии вменяемое будущее?
Да, отличная идея и будет распространяться
Разве что для очень ограниченного применения
Нет, эксперимент ради эксперимента
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