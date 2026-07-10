Безвоздушные шины Bridgestone вышли на дороги, но с ограничениями

В нынешней генерации AirFree применяются более гибкие и пластичные материалы, чем в предыдущих. Это позволило повысить уровень ездового комфорта и выносливости. Тем не менее на эксплуатацию на высоких скоростях инновационные колёса всё ещё не рассчитаны, и, когда ждать очередного прорыва в этой области, в Bridgestone пока не уточняют.