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Безвоздушные шины Bridgestone вышли на дороги, но с ограничениями

На новых шинах нельзя разгоняться быстрее 20 км/ч
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Компания Bridgestone начала коммерческую эксплуатацию своих шин AirFree. Им не требуется накачка воздухом, и, соответственно, инновационные покрышки не боятся проколов. Однако пока им запрещено разгоняться до скоростей свыше 20 км/ч, и поэтому сейчас AiFree устанавливаются только на прогулочные беспилотники для пожилых японцев.

  • Покрышки AirFree от Bridgestone получили автономные гольф-кары, которые курсируют по одному из парков японского города Хигасиоми. Предназначены они для тех посетителей, которые не могут передвигаться по парку пешком. Отмечается, что это первый случай в длинной истории проекта, когда безвоздушные шины отправлены в постоянную эксплуатацию. Первый экспериментальный образец бескамерной покрышки, не требующей воздуха, Bridgestone представила ещё в 2008-м.
  • В нынешней генерации AirFree применяются более гибкие и пластичные материалы, чем в предыдущих. Это позволило повысить уровень ездового комфорта и выносливости. Тем не менее на эксплуатацию на высоких скоростях инновационные колёса всё ещё не рассчитаны, и, когда ждать очередного прорыва в этой области, в Bridgestone пока не уточняют.

Компания Michelin в апреле выпустила в свободную продажу новые шины для электрокаров, отличающиеся особо низким сопротивлением качению и рассчитанные в том числе на спортивную езду. Впервые их применили на рекордном концепте Mercedes-AMG GT XX.

Есть у этой технологии вменяемое будущее?

Да, отличная идея и будет распространяться
Разве что для очень ограниченного применения
Нет, эксперимент ради эксперимента

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#Технологии#Шины
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