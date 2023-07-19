Биржевые цены на бензин в России обновили исторические максимумы

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В России спрогнозировали снижение цен на бензин
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19 июля цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снова выросли, установив новые рекорды. Впервые в истории тонна АИ-92 стоит больше 62 тысяч рублей.
Ещё неделю назад, 11 июля, «девяносто второй» стоил меньше 60 тысяч рублей за тонну, а «девяносто пятый» только перевалил за 66 тысяч.
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