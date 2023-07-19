Биржевые цены на бензин в России обновили исторические максимумы

За первые шесть месяцев этого года заметнее всего в рознице подорожало дизельное топливо, на 1,42%, до 57,1 рубля за литр. АИ-95 прибавил 1,15% и стал стоить в среднем 52,6 рубля. АИ-92 с ценой 47,6 рубля стал дороже на 0,85%.