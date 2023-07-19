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Биржевые цены на бензин в России обновили исторические максимумы

НовостиКирилл МалышевКомменты

19 июля цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снова выросли, установив новые рекорды. Впервые в истории тонна АИ-92 стоит больше 62 тысяч рублей.

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  • Цена АИ-92 выросла на 1,84% и достигла отметки в 62 653 рубля. Тонна АИ-95 подорожала до 68 141 рубля, дизельное топливо торгуется по 55 370 рублей. Эксперты связывают рост с ослаблением рубля и пиковым спросом на топливо в сезон отпусков.
  • Растут цены и на АЗС. По данным Росстата, с 4 по 10 июля топливо подорожало в 75 регионах. Сильнее всего, на 3,3%, в Тыве. Москва и Санкт-Петербург отметились самой скромной прибавкой всего на 0,2%.
  • За первые шесть месяцев этого года заметнее всего в рознице подорожало дизельное топливо, на 1,42%, до 57,1 рубля за литр. АИ-95 прибавил 1,15% и стал стоить в среднем 52,6 рубля. АИ-92 с ценой 47,6 рубля стал дороже на 0,85%.

Ещё неделю назад, 11 июля, «девяносто второй» стоил меньше 60 тысяч рублей за тонну, а «девяносто пятый» только перевалил за 66 тысяч.

Смотрите на цены на АЗС?

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