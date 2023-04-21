В чём разница между бензиновым и дизельным мотором

То, что эти двигатели работают на разных видах топлива — не причина, а следствие разницы их конструкции. Хотя и бензиновые, и дизельные моторы относятся к семейству ДВС, то есть двигателей внутреннего сгорания, между ними есть одно кардинальное отличие. Это способ воспламенения топлива.

В бензиновом моторе топливная смесь бензина с воздухом воспламеняется от искры свечи зажигания. В дизельном двигателе топливо загорается само — из-за сильного сжатия и, как следствие, нагрева.

Этим продиктованы и разные требования к топливу. С одной стороны, у бензина и солярки немало общего. И дизельное топливо, и бензин — это горючая жидкость, которая производится из сырой нефти путем её перегонки и состоит из сложных углеводородов.

Разница в том, что в процессе перегонки нефти первыми из неё выходят совсем лёгкие, газообразные фракции, потом бензиновые и керосиновые. Дизель выкипает последним. Если бензин в зависимости от состава кипит в температурном диапазоне 33–205 °C, то для дизельного топлива этот показатель — 180–360 °C.

По своему составу бензин более летучий — ёмкость с этим топливом может полностью испариться, если оставить её открытой. Дизелю такое не грозит, потому что в дизельном топливе содержатся тяжёлые углеводороды, а в бензине — лёгкие.

При этом бензин выделяет больше тепла при сгорании, чем дизель. Зато топливо в дизельном моторе сгорает эффективней — спасибо высокой степени сжатия: в среднем, 20:1 у дизеля против 10:1 у бензинового двигателя. Поэтому КПД дизельного мотора выше, а расход топлива ниже.