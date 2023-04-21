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Что такое ДТ: виды, применение и состав дизельного топлива

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Михаил Медведев

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Про сорта бензина, присадки, а также значение чисел 92 и 95 рядом с приставкой АИ известно многим. Про дизельное топливо гораздо меньше информации и больше вопросов. Чем дизтопливо в принципе отличается от бензина? Что такое солярка? Почему нельзя лить дизтопливо в бак бензиновой машины и наоборот? Почему у дизтоплива не бывает октанового числа? Отвечаем на все эти вопросы по порядку.

Чем солярка отличается от дизельного топлива

Ничем. «Солярка»это один из общепринятых вариантов названия дизельного топлива, наряду с сокращением «дизтопливо» и аббревиатурой ДТ. Некоторые считают, что этим словом обозначается дизельное топливо низкого качества (есть даже понятие «тепловозная солярка»), но это не так.

Фото: rawpixels.com (Freepik)

В чём разница между бензиновым и дизельным мотором

То, что эти двигатели работают на разных видах топлива — не причина, а следствие разницы их конструкции. Хотя и бензиновые, и дизельные моторы относятся к семейству ДВС, то есть двигателей внутреннего сгорания, между ними есть одно кардинальное отличие. Это способ воспламенения топлива.

В бензиновом моторе топливная смесь бензина с воздухом воспламеняется от искры свечи зажигания. В дизельном двигателе топливо загорается само — из-за сильного сжатия и, как следствие, нагрева.

Этим продиктованы и разные требования к топливу. С одной стороны, у бензина и солярки немало общего. И дизельное топливо, и бензин — это горючая жидкость, которая производится из сырой нефти путем её перегонки и состоит из сложных углеводородов.

Разница в том, что в процессе перегонки нефти первыми из неё выходят совсем лёгкие, газообразные фракции, потом бензиновые и керосиновые. Дизель выкипает последним. Если бензин в зависимости от состава кипит в температурном диапазоне 33–205 °C, то для дизельного топлива этот показатель — 180–360 °C.

По своему составу бензин более летучий — ёмкость с этим топливом может полностью испариться, если оставить её открытой. Дизелю такое не грозит, потому что в дизельном топливе содержатся тяжёлые углеводороды, а в бензине — лёгкие.

При этом бензин выделяет больше тепла при сгорании, чем дизель. Зато топливо в дизельном моторе сгорает эффективней — спасибо высокой степени сжатия: в среднем, 20:1 у дизеля против 10:1 у бензинового двигателя. Поэтому КПД дизельного мотора выше, а расход топлива ниже.

Дизельный двигатель Toyota 1GD-FTV 2.8L. Фото: Toyota

Почему у дизельного топлива нет октанового числа

Для бензина октановое число — это самый важный параметр. Оно показывает устойчивость к детонации — взрывного сгорания топлива, губительного для ДВС.

И именно из-за иного принципа работы дизеля основная характеристика у солярки другая — цетановое число. Это параметр, который отвечает за время задержки от поступления топлива в цилиндр двигателя до начала его горения. Чем выше цетановое число дизельного топлива, тем короче период воспламенения. Мотор с такой соляркой запускается легче, работает тише и эффективнее.

Несмотря на всю важность цетанового числа, его никогда не указывают на АЗС. Дизельное топливо проходит, как правило, под наименованием «ДТ». Но значение этого параметра укладываются в диапазон от 40 до 60. По российским требованиям (ГОСТ 305 «Топлива дизельные») нижний допустимый показатель — 45. Европейский стандарт ISO 5156 определяет минимальное значение цетанового числа дизтоплива как 48.

Но узнать какое цетановое число у топлива на выбранной вами заправке можно, только потребовав паспорт дизтоплива на кассе. Отказать вам не имеют права.

Зачем дизельное топливо делят по временам года

В отличие от бензина, дизельное топливо чётко делится по сезонам. Дело в том, что цетановое число — важнейший параметр дизтоплива, влияющий на экономичность, экологичность и эффективность работы двигателя, зависит от его углеводородного состава. В дизтопливе с высоким цетановым числом много парафиновых соединений, которые имеют свойство легко и быстро воспламенятся. Но парафин очень чувствителен к колебаниям температур. При минусе на улице он начинает быстро твердеть. Жидкое дизтопливо сначала превращается в желе, а в конечном счёте — в камень.

Первый визуальный признак того, что дизтопливо скоро замёрзнет — его помутнение, видное даже невооружённым глазом. Если капнуть летним дизтопливом на металлическую поверхность при минусовой температуре, жидкость практически сразу потеряет прозрачность. Проблема для автомобиля в том, что густая солярка не может пройти через поры топливного фильтра, а двигатель без топлива глохнет (или не заводится).

Фото: wirestock (Freepik)

Чтобы этого не происходило, осенью обычную (летнюю) солярку на заправках сменяет зимнее дизельное топливо с другой характеристикой вязкости: оно намного меньше густеет на морозе, но и горит не так эффективно.

Как отличить зимнее дизельное топливо от летнего

Лучший способ — спросить на кассе АЗС. В средней полосе России летние сорта дизтоплива, обозначенные латинскими буквами A, B и С, можно смело использовать до минус пяти по Цельсию. Буквы E и F обозначают демисезонное и зимнее дизтопливо. Рекомендуемая температура использования — до минус 20.

Сорта дизтоплива для мест с суровыми зимами обозначаются кириллицей. Ищите в маркировке буквы З (зимнее) или А (арктическое). Такие виды солярки не боятся холодов в диапазоне от –30 °C до –52 °C .

Важно помнить, что в России применение зимнего дизтоплива — это не требование, а всего лишь рекомендация. Да, по ГОСТу с 1 ноября по 31 марта в центральных регионах РФ рекомендуется использовать зимнее дизтопливо с предельной температурой фильтруемости не выше –26 °C. Ключевое слово — «рекомендуется». Недобросовестные сотрудники АЗС вполне могут по забывчивости налить вам летней солярки даже в мороз. Поэтому уточняйте сезонность дизтоплива перед заправкой.

Фото: Negley Stockman (Unsplash)

Ещё один важный момент. При резком снижении температуры может замерзнуть даже дизельное топливо, которое уже находится в баке. Так что если едете далеко — например, из южных регионов в северные — имейте это в виду.

Что будет, если ошибиться с типом топлива

Залить дизель в бензиновый автомобиль довольно сложно. Горловина бака у бензиновой машины уже, чем у дизельной, и толстый заправочный пистолет колонки с ДТ в него вставить непросто. Скорее всего, вы вовремя спохватитесь. Но даже если такая ошибка произойдёт, катастрофы, скорее всего, не будет.

Поскольку дизтопливо тяжелее бензина, оно сразу опустится на дно бака и попадёт в топливную систему. И вы быстро поймёте это по поведению машины: неровной работе двигателя, пропусками зажигания, дымом из выхлопной трубы. Дизтопливу не хватит «бензинового» давления и температуры в цилиндрах для самовоспламенения, а свечи зажигания тут бессильны. Ваш промах обернётся расходами на эвакуатор, чистку топливной системы и слив топлива из бака. Впрочем, нежные современные форсунки тоже могут пострадать.

А вот бензин в дизельном моторе — это плохо. Опасность здесь в том, что после заправки вы не сразу поймёте ошибку. Дизтоплива в топливной магистрали достаточно для запуска и нормальной работы в течении нескольких минут. За это время смешавшиеся дизель и бензин превратятся в крайне вредную для двигателя горючую смесь. Дело в том, что бензин снижает цетановое число солярки — такое топливо будет воспламеняется медленней, а сгорать интенсивнее.

Фото: ArtPhoto_studio (Freepik)

При характерной для дизельных моторов степени сжатия — минимум вдвое выше, чем на бензиновых ДВС, топливо начнёт детонировать, провоцируя ударную нагрузку на цилиндры. Это может быстро закончится разрушением двигателя. Поэтому потеря мощности и странный звук из-под капота после ошибочной заправки должны стать сигналом к немедленной остановке. Дальше нужно действовать по той же схеме: вызов эвакуатора, визит в сервис. И даже если сам мотор выживет, велика вероятность повреждения недешёвого топливного насоса высокого давления (ТНВД) — ведь солярка его попутно ещё и смазывает, а бензин не позволяет делать это эффективно.

О том, что делать если в бак залили неправильное топливо, у нас есть отдельная и подробная инструкция.

Бензин или дизель?

Фото на обложке: senivpetro (Freepik)

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