Цена бензина АИ-92 на бирже обновила исторический максимум

Летнее дизельное топливо подорожало с 51 871 до 52 088 рублей (плюс 0,42%), авиакеросин — с 63 472 до 65 044 рублей (плюс 2,48%).

В прошлом месяце Федеральная антимонопольная служба объявила об увеличении обязательных нормативов по продаже нефтепродуктов на бирже: для бензина — до 13%, для дизеля — до 9,5%. Непосредственно перед этим она потребовала у девяти нефтяных компаний активнее заниматься биржевой торговлей бензином, поскольку за предыдущие пять месяцев объёмы реализации этого вида топлива снизились на 7,9%, что привело к неудовлетворённому спросу на АИ-92 и АИ-95.