Цена бензина АИ-92 на бирже обновила исторический максимум
В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена тонны бензина марки АИ-92 увеличилась на 0,41% — с 59 198 до 59 441 рубля. Судя по опубликованному на площадке графику, это новый исторический рекорд. Другие виды топлива за последнюю торговую сессию также подорожали.
- Так, бензин АИ-95 «подрос» на 0,2% — с 65 967 до 66 096 рублей за тонну. При этом в середине июня он стоил ещё больше — 67 385 рублей.
- Летнее дизельное топливо подорожало с 51 871 до 52 088 рублей (плюс 0,42%), авиакеросин — с 63 472 до 65 044 рублей (плюс 2,48%).
В прошлом месяце Федеральная антимонопольная служба объявила об увеличении обязательных нормативов по продаже нефтепродуктов на бирже: для бензина — до 13%, для дизеля — до 9,5%. Непосредственно перед этим она потребовала у девяти нефтяных компаний активнее заниматься биржевой торговлей бензином, поскольку за предыдущие пять месяцев объёмы реализации этого вида топлива снизились на 7,9%, что привело к неудовлетворённому спросу на АИ-92 и АИ-95.
Замечали рост цен на бензин за последние недели?
Фото на обложке: Журнал Авто.ру
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