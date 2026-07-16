Бензин в России подорожал в среднем на 1,83 рубля за неделю

По итогам недели с 7 по 13 июля Росстат зафиксировал существенное увеличение средних цен на топливо на АЗС. Заметнее всего подорожало дизельное топливо — с 87,76 до 91,21 рубля за литр, бензин марки АИ-95 прибавил 1,85 рубля и теперь стоит 78,04 рубля за литр, а АИ-92 увеличился в цене с 70,21 до 72,06 рубля за литр. В целом по стране бензин за неделю подорожал с 74,01 до 75,84 рубля, а наиболее резкий скачок цен на 95-й бензин отмечен в Крыму и Севастополе — на полуострове его отпускают за 201,34 рубля за литр.
- Согласно еженедельному мониторингу потребительских цен на нефтепродукты, отметку в 100 рублей за литр АИ-95 преодолели несколько регионов. Помимо Крыма, это Республика Тыва (117,23 рубля за литр), Калмыкия (111,14 рубля за литр), Дагестан (105 рублей за литр), Кабардино-Балкария (104,33 рубля за литр) и Чечня — 100,54 (рубля за литр). В Москве литр АИ-95 подорожал с 73,08 до 74,07 рубля, а в Санкт-Петербурге — с 70,74 до 70,92 рубля.
Средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо по Российской Федерации (рублей за литр)
На дату регистрации
6 июля
13 июля
Бензин автомобильный
74,01
75,84
в том числе:
марки АИ-92
70,21
72,06
марки АИ-95
76,19
78,04
марки АИ-98 и выше
98,04
99,30
Дизельное топливо
87,76
91,21
- Всего же рост цен на бензин за минувшую неделю был зафиксирован в 78 субъектах РФ.
- С начала 2026 года бензин подорожал на 16,4%. По данным Минэкономразвития, за год бензин подорожал на 24,11%.
Ранее стало известно, что правительство разрешило российским НПЗ выпускать в оборот топливо класса «К5»/«Евро-5» с повышенным содержанием серы и использовать монометиланилин, который был запрещён последние 10 лет. С июня в России бензин и дизель с маркировкой «Евро‑5» может содержать в 15 раз больше серы, чем было предписано этому классу ранее. Норма временно поднята до 150 миллиграммов на килограмм для бензина и до 350 миллиграммов на килограмм для дизеля, что соответствует стандартам «Евро-3».
Цены на топливо...
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