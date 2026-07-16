Бензин в России подорожал в среднем на 1,83 рубля за неделю

По итогам недели с 7 по 13 июля Росстат зафиксировал существенное увеличение средних цен на топливо на АЗС. Заметнее всего подорожало дизельное топливо — с 87,76 до 91,21 рубля за литр, бензин марки АИ-95 прибавил 1,85 рубля и теперь стоит 78,04 рубля за литр, а АИ-92 увеличился в цене с 70,21 до 72,06 рубля за литр. В целом по стране бензин за неделю подорожал с 74,01 до 75,84 рубля, а наиболее резкий скачок цен на 95-й бензин отмечен в Крыму и Севастополе — на полуострове его отпускают за 201,34 рубля за литр.