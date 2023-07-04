Белорусский кроссовер на базе Geely Coolray назовут BelGee X50

Генеральный директор белорусского завода «БелДжи» Геннадий Свидерский официально подтвердил слухи о том, что выпускаемый на предприятии кроссовер Geely Coolray получит локальную версию под брендом BelGee. Соответствующее заявление руководитель сделал в эфире телеканала СТВ, пишет портал ADT.by. Новинку представят уже этой осенью.
- Кроссовер в исполнении от BelGee обозначат индексом X50 — видимо, по аналогии с малайзийским Proton X50, который также является клоном Кулрея. Свидерский заявил, что завод получил расширенную лицензию на выпуск китайских машин и теперь сможет менять их конструкцию, внедряя локализованные дефицитные компоненты и создавая новые версии без согласования с партнёрами. При этом он не уточнил, что именно изменится в исходной модели, но пообещал «национальному» кроссоверу более демократичную цену.
- Сейчас Geely Coolray с безальтернативным 177-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом» стоит от 62 815 белорусских рублей (2,24 миллиона российских рублей). В РФ, для которой модель оснащают 150-сильным двигателем, цены начинаются с 2 299 900 рублей.
Прошлой осенью стало известно, что «БелДжи» ведёт переговоры с АвтоВАЗом о создании «союзного» легкового автомобиля. Будет ли проект доведён до конца, по-прежнему неизвестно, так как обе стороны продолжают испытывать трудности с поставками комплектующих. Нынешней весной объявили о намерении белорусского предприятия выпускать машины под собственной маркой с использованием российских деталей, а в прошлом месяце глава Белоруссии издал указ, обязывающий государственные организации приобретать для своих нужд только автомобили отечественного производства.
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