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АвтоВАЗ увеличит выпуск дешёвых моделей Lada

НовостиКирилл МалышевКомменты

АвтоВАЗ решил нарастить объем производства самых дешёвых моделей Lada. Их стоимость не увеличится и останется в пределах 700 тысяч рублей, сообщил глава автогиганта Максим Соколов в интервью РИА Новости.

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  • Модели президент АвтоВАЗа не уточнил. Однако по обозначенной стоимости легко установить, что речь идёт о Lada Granta. Все остальные Лады сейчас стоят значительно дороже. Самая близкая по цене, Niva Legend, стартует с 830 тысяч рублей.
  • «Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но, тем не менее, на данный момент мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать это влияние», подчеркнул Соколов.
  • Он также отметил, что АвтоВАЗ испытывает растущее давление со стороны глобальных поставщиков. По его словам, они «отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках».

С середины июля АвтоВАЗ вернул ABS на модель Granta. Сейчас с этой системой собирают первые внедорожники Niva Legend. Рестайлинговая Vesta сразу встала на конвейер с антиблокировочной системой.

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Владимир
Самые ходовые модели-другие плохо берут,денег нет у населения
22 мин назад
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