АвтоВАЗ увеличит выпуск дешёвых моделей Lada

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АвтоВАЗ решил нарастить объем производства самых дешёвых моделей Lada. Их стоимость не увеличится и останется в пределах 700 тысяч рублей, сообщил глава автогиганта Максим Соколов в интервью РИА Новости.
С середины июля АвтоВАЗ вернул ABS на модель Granta. Сейчас с этой системой собирают первые внедорожники Niva Legend. Рестайлинговая Vesta сразу встала на конвейер с антиблокировочной системой.
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