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АвтоВАз продал недостроенный завод по выпуску кузовов для Chevrolet Niva

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ избавился от завода «Джей Ви Системз», который начали строить в 2013 году для выпуска кузовов обновлённой Chevrolet Niva. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. По одной из версий, завод задействуют в рамках проекта по организации производства в Тольятти беспилотных авиационных систем.

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Концепт обновлённой Chevrolet Niva 2014 года

  • Chevrolet Niva нового поколения начали разрабатывать в начале 2010-х. В 2013-м в Тольятти заложили завод, на котором планировалось выпускать кузова для внедорожника — проектная мощность предприятия составляла 120 тысяч комплектов в год. Однако проект был заморожен в 2015 году на фоне ухода концерна GM из России.
  • Сейчас собственником недостроенного завода, по данным агентства, стало ООО «Тольятти Инвест». Основано оно предпринимателями, связанными с группой компаний «Эфко». Одна из её структур в конце апреля выкупила в Тольятти ещё одну площадку, где планирует организовать производство беспилотников разных классов мощностью до 3 тысяч экземпляров в год.

Совместное предприятие GM и АвтоВАЗа в 2019-м превратилось в «Лада Запад Тольятти» после того, как российская сторона выкупила принадлежавшие GM 50% акций предприятия. При этом сейчас внедорожники Chevrolet Niva под названием Lada Niva Travel собирают на основной площадке завода, а в конце декабря глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял об отсутствии планов по расконсервации «Лада Запад Тольятти».

Стоило бы довести до финала проект обновлённой Chevrolet Niva?

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