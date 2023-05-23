АвтоВАз продал недостроенный завод по выпуску кузовов для Chevrolet Niva

АвтоВАЗ избавился от завода «Джей Ви Системз», который начали строить в 2013 году для выпуска кузовов обновлённой Chevrolet Niva. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. По одной из версий, завод задействуют в рамках проекта по организации производства в Тольятти беспилотных авиационных систем.