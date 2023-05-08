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АвтоВАЗ полностью перешёл в собственность НАМИ

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Дмитрий Елизаров

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Госкорпорация «Ростех» вышла из состава владельцев АвтоВАЗа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. «Ростеху» принадлежало 32,3% долей автопроизводителя, сейчас они переданы НАМИ. Тем самым ФГУП стало 100-процентным владельцем предприятия.

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Фото: АвтоВАЗ

  • До 2022 года владельцем АвтоВАЗа была компания «Лада Авто Холдинг», треть которой принадлежала «Ростеху», остальные доли — компании Renault. Французская фирма в 2022 году покинула российский рынок, передав свою часть АвтоВАЗа под контроль НАМИ. По данным агентства, владельцем оставшейся доли автопроизводителя НАМИ стал 5 мая.
  • В «Ростехе» агентству подтвердили факт передачи собственности институту, но подробности сделки раскрывать отказались. При этом ранее сообщалось, что Renault сопроводила передачу своей части собственности опционом: французская фирма имеет право выкупить свои российские активы обратно в течение шести лет.

В ноябре прошлого года НАМИ стал владельцем российских активов компании Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Однако в феврале предприятие передали АвтоВАЗу: тольяттинский автогигант планирует наладить здесь сборку автомобилей под брендом Lada. В конце марта институту также отошёл завод компании Toyota.  

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