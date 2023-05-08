АвтоВАЗ полностью перешёл в собственность НАМИ

До 2022 года владельцем АвтоВАЗа была компания «Лада Авто Холдинг», треть которой принадлежала «Ростеху», остальные доли — компании Renault. Французская фирма в 2022 году покинула российский рынок, передав свою часть АвтоВАЗа под контроль НАМИ. По данным агентства, владельцем оставшейся доли автопроизводителя НАМИ стал 5 мая.