АвтоВАЗ полностью перешёл в собственность НАМИ

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Госкорпорация «Ростех» вышла из состава владельцев АвтоВАЗа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. «Ростеху» принадлежало 32,3% долей автопроизводителя, сейчас они переданы НАМИ. Тем самым ФГУП стало 100-процентным владельцем предприятия.
В ноябре прошлого года НАМИ стал владельцем российских активов компании Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Однако в феврале предприятие передали АвтоВАЗу: тольяттинский автогигант планирует наладить здесь сборку автомобилей под брендом Lada. В конце марта институту также отошёл завод компании Toyota.
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