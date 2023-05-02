АвтоВАЗу предложили объявить массовый отзыв «упрощённых» автомобилей

Материал по теме
Чего лишились «антикризисные» версии российских автомобилей: полный список
Премиальный лифтбек Hongqi H6 начали продавать в России
Национальный автомобильный союз предложил АвтоВАЗу отозвать ранее проданные автомобили в упрощённых «антикризисных» комплектациях. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на письмо Союза за подписью его президента Антона Шапарина в адрес производителя. АвтоВАЗ просят дооборудовать автомобили недостающими компонентами ради повышения безопасности.
Ближайшей новинкой АвтоВАЗа должна стать Vesta NG: её производство было перезапущено в начале года, а у дилеров первые автомобили появятся в течение мая. Ожидается, что в случае с Vesta АБС, две подушки безопасности и кондиционер будут включены в базовую комплектацию.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий