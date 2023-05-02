АвтоВАЗу предложили объявить массовый отзыв «упрощённых» автомобилей

Антон Шапарин заявил, что речь идёт не только о тяжести последствий ДТП, в которое может попасть Lada без подушек и АБС. По мнению президента союза небезопасным можно считать даже автомобиль без кондиционера: жара в автомобиле приводит к повышенной утомляемости и рассеиванию внимания водителя. Поэтому НАС предлагает АвтоВАЗу отозвать все «антикризисные» автомобили, включая и Granta, и внедорожники семейства Niva, и установить на них недостающее оборудование.