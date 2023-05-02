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АвтоВАЗу предложили объявить массовый отзыв «упрощённых» автомобилей

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Дмитрий Елизаров

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Национальный автомобильный союз предложил АвтоВАЗу отозвать ранее проданные автомобили в упрощённых «антикризисных» комплектациях. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на письмо Союза за подписью его президента Антона Шапарина в адрес производителя. АвтоВАЗ просят дооборудовать автомобили недостающими компонентами ради повышения безопасности.

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Фото: АвтоВАЗ

  • После возобновления производства летом прошлого года АвтоВАЗ первое время выпускал автомобили в версиях, упрощённых из-за нехватки комплектующих. На них не устанавливались, к примеру, АБС, подушки безопасности и кондиционеры.
  • После переналаживания цепочек поставок часть оборудования вернулась на серийные «Лады»: к примеру, Lada Granta снова начали оснащать подушками безопасности в сентябре, а Lada Niva с кондиционером появились в октябре. В октябре же было прекращено производство самых простых версий Lada Granta. Однако в НАС считают, что как уже проданные, так и всё ещё находящиеся на складах дилеров недоукомплектованные автомобили представляют потенциальную опасность.
  • Антон Шапарин заявил, что речь идёт не только о тяжести последствий ДТП, в которое может попасть Lada без подушек и АБС. По мнению президента союза небезопасным можно считать даже автомобиль без кондиционера: жара в автомобиле приводит к повышенной утомляемости и рассеиванию внимания водителя. Поэтому НАС предлагает АвтоВАЗу отозвать все «антикризисные» автомобили, включая и Granta, и внедорожники семейства Niva, и установить на них недостающее оборудование.

Ближайшей новинкой АвтоВАЗа должна стать Vesta NG: её производство было перезапущено в начале года, а у дилеров первые автомобили появятся в течение мая. Ожидается, что в случае с Vesta АБС, две подушки безопасности и кондиционер будут включены в базовую комплектацию.

«Антикризисные» Lada действительно могут быть небезопасны?

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