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«Автотор» наладит выпуск автомобилей ещё двух брендов

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Дмитрий Елизаров

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Производственная линейка калининградского «Автотора» пополнится ещё двумя брендами и в итоге вырастет до 22 моделей. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава предприятия Валерий Горбунов. Произойдёт это уже до конца нынешнего года.

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Сборка седанов Kaiyi E5 в Калининграде. Фото: «Автотор»

  • По словам Валерия Горбунова, переговоры об организации производства автомобилей новых марок уже ведутся, причём только с китайскими компаниями.
  • Что касается линейки «Автотора» в целом, то сейчас она состоит из девяти моделей, но, как заявил глава предприятия, десятая уже на подходе. До конца текущего года завод нарастит модельный ряд до двух десятков моделей, но Валерий Горбунов не исключил, что в итоге их число увеличится до 22.
  • По итогам 2023 года предприятие рассчитывает выпустить до 70 тысяч автомобилей и до 60 тысяч из них продать.

Последней моделью, о подготовке к производству которой сообщал «Автотор», стал внедорожник BAIC BJ40 — вероятнее всего, он окажется конкурентом Tank 300. В 2024 году в Калининграде планируют наладить сборку электрокара собственной разработки в нескольких вариантах исполнения с силовой электроникой местного же производства.

Как считаете, будут продажи у «Автотора»?

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