«Автотор» наладит выпуск автомобилей ещё двух брендов

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Производственная линейка калининградского «Автотора» пополнится ещё двумя брендами и в итоге вырастет до 22 моделей. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава предприятия Валерий Горбунов. Произойдёт это уже до конца нынешнего года.
Последней моделью, о подготовке к производству которой сообщал «Автотор», стал внедорожник BAIC BJ40 — вероятнее всего, он окажется конкурентом Tank 300. В 2024 году в Калининграде планируют наладить сборку электрокара собственной разработки в нескольких вариантах исполнения с силовой электроникой местного же производства.
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