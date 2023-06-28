«Автотор» наладит выпуск автомобилей ещё двух брендов

Что касается линейки «Автотора» в целом, то сейчас она состоит из девяти моделей, но, как заявил глава предприятия, десятая уже на подходе. До конца текущего года завод нарастит модельный ряд до двух десятков моделей, но Валерий Горбунов не исключил, что в итоге их число увеличится до 22.