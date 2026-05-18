Ателье ABT показало свой первый доработанный мотоцикл

Самый яркий элемент тюнинга — крышка заднего колеса из углеволокна. По замыслу, она предназначена для улучшения обтекаемости маятника и снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. Также из углепластика изготовлены 19 деталей, включая компоненты воздухозаборников, отделку приборной панели, боковины бензобака, передний спойлер, теплозащитные экраны, крышки двигателя и коробки передач.

Пластик окрашен в эксклюзивное сочетание цветов с использованием набора уникальных наклеек. Сиденье отделано алькантарой с узором в виде пчелиных сот, как на автомобилях от ABT. На супербайк с обеих сторон нанесены итальянский и немецкий флаги, логотипы MV Agusta и ABT.