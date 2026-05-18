Ателье ABT показало свой первый доработанный мотоцикл

Тюнинг-ателье ABT, известное доработками автомобилей концерна Volkswagen, взялось за мотоциклы. Первым проектом стал байк MV Augusta Brutale 1000. Сделают 130 экземпляров, по одному в честь каждого года существования фирмы ABT.
- Самый яркий элемент тюнинга — крышка заднего колеса из углеволокна. По замыслу, она предназначена для улучшения обтекаемости маятника и снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. Также из углепластика изготовлены 19 деталей, включая компоненты воздухозаборников, отделку приборной панели, боковины бензобака, передний спойлер, теплозащитные экраны, крышки двигателя и коробки передач.
- Пластик окрашен в эксклюзивное сочетание цветов с использованием набора уникальных наклеек. Сиденье отделано алькантарой с узором в виде пчелиных сот, как на автомобилях от ABT. На супербайк с обеих сторон нанесены итальянский и немецкий флаги, логотипы MV Agusta и ABT.
- MV Agusta Brutale 1000 ABT оснащён рядной литровой «четвёркой». Она получила новые распредвалы, усовершенствованные систему управления двигателем и дроссельную заслонку. Мощность осталась такой же, как у стандартной версии, 201 л.с. при 116 Нм. Однако трековый пакет с титановым выхлопом Arrow и перенастроенным ЭБУ повышает отдачу до 208 сил. Также в комплект входят улучшенные и облегчённые тормоза.
- Производство MV Agusta Brutale 1000 ABT начнётся в IV квартале этого года. В Италии цена специальной версии составляет 41 тысячу евро, что на 13,4 тысячи евро дороже стандартной модели Brutale 1000 RR.
В апреле Brabus представил сразу три электромотоцикла в коллаборации с компанией DAB. Все модели городские и отличаются друг от друга внешним оформлением и характеристиками силовой электроники. Оценили их в диапазоне от 16,6 до 32,5 тысячи евро.
