Brabus представил сразу три дорогих электромотоцикла

Тюнинг-ателье Brabus объединилось с известным производителем электромотоциклов DAB, чтобы продолжить выпуск двухколёсников. В Милане представлены сразу три городских модели, которые, впрочем, отличаются друг от друга лишь внешним оформлением и характеристиками силовой электроники. Оценили их в диапазоне от 16,6 до 32,5 тысячи евро или примерно от 1,45 до 2,85 миллиона рублей за единицу.
- Базой для электрических двухколёсников от Brabus стал мотоцикл DAB 1α. Самую доступную модификацию будут оснащать электромотором на 31 л.с. и 395 Нм в комплекте с 23-киловаттной батареей, и без подзарядки она сможет проехать до 150 километров.
- Промежуточная версия Brabus 1α Urban E сохраняет тот же запас хода, но оснащается более тяговитым двигателем, развивающим 37 сил и 475 Нм, а также более ёмким аккумулятором на 27 кВт⋅ч. Кроме того, она получит иную отделку с увеличенной долей карбона и красной кожей на сиденье.
- Наконец, топовый Urban E First Edition — это те же характеристики, сопряжённые с возможностью окрасить буквально весь мотоцикл в один из четырёх ярких цветов, персиковый, песочный, фиолетовый или красный. Байк посчитали коллекционной моделью и выпустят лишь по 10 экземпляров каждого оттенка.
Это уже не первая коллаборация знаменитого тюнинг-ателье с производителями двухколёсников, но ранее под эгидой Brabus выпускались мотоциклы с ДВС. В альянсе с KTM несколько лет назад тюнеры создали ограниченную партию байков, способных набрать 100 км/ч за 3,2 секунды.
