Концептуальный BMW Motorrad Vision K18 получил по шесть цилиндров, труб и фар

В рамках Конкурса элегантности на Вилле Д’Эсте состоялась премьера концептуального мотоцикла BMW Motorrad под названием Vision K18. Новинка отличается максимально выразительным дизайном, имеет шестицилиндровый мотор, а также по шесть фар и выхлопных труб.
- Двухколёсник, как отмечают разработчики, построен вокруг мотора — 1,8-литровая рядная «шестёрка» названа одновременно дизайнерским и техническим центром. В то же время в BMW подчёркивают авиационные мотивы в дизайне мотоцикла, упоминая некоторое сходство с легендарным сверхзвуковым самолётом Concorde.
- Внешние панели выполнены из алюминия. Основные боковые детали — длиной больше двух метров и без единого видимого шва. Выхлопные патрубки подсвечены красным. Обтекатели в задней части напоминают большие кофры, однако это лишь панели, прикрывающие глушители.
- Уточняется также, что Vision K18 оснащён гидравлической подвеской и системой активного охлаждения шести светодиодных фар, сгруппированных в двух компактных блоках.
- Производство такой модели не планируется, мотоцикл останется в единственном экземпляре. Хотя отдельные решения могут впоследствии перейти на будущие модели подразделения Motorrad.
Вместе с Vision K18 на конкурсе элегантности в Вилла Д’Эсте немецкая марка показала большое купе Vision BMW Alpina с двигателем V8. Это первый проект Alpina после вхождения в состав BMW.
Любите мотоциклы?
Да, и даже езжу
Только на картинках
Не моя тема
Подождите
Новости загружаются