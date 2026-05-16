Концептуальный BMW Motorrad Vision K18 получил по шесть цилиндров, труб и фар

Мотоцикл построен в единственном экземпляре
Новости
В рамках Конкурса элегантности на Вилле Д’Эсте состоялась премьера концептуального мотоцикла BMW Motorrad под названием Vision K18. Новинка отличается максимально выразительным дизайном, имеет шестицилиндровый мотор, а также по шесть фар и выхлопных труб.

  • Двухколёсник, как отмечают разработчики, построен вокруг мотора — 1,8-литровая рядная «шестёрка» названа одновременно дизайнерским и техническим центром. В то же время в BMW подчёркивают авиационные мотивы в дизайне мотоцикла, упоминая некоторое сходство с легендарным сверхзвуковым самолётом Concorde.
  • Внешние панели выполнены из алюминия. Основные боковые детали — длиной больше двух метров и без единого видимого шва. Выхлопные патрубки подсвечены красным. Обтекатели в задней части напоминают большие кофры, однако это лишь панели, прикрывающие глушители.
  • Уточняется также, что Vision K18 оснащён гидравлической подвеской и системой активного охлаждения шести светодиодных фар, сгруппированных в двух компактных блоках.
  • Производство такой модели не планируется, мотоцикл останется в единственном экземпляре. Хотя отдельные решения могут впоследствии перейти на будущие модели подразделения Motorrad.

Вместе с Vision K18 на конкурсе элегантности в Вилла Д’Эсте немецкая марка показала большое купе Vision BMW Alpina с двигателем V8. Это первый проект Alpina после вхождения в состав BMW.

#BMW#Концепты#Мотоциклы
Комментарии
