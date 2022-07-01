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В России построили дорогу с запахом клубники

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Дмитрий Елизаров

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О необычном эксперименте сообщили дорожники Ленинградской области: во Всеволожском районе уложили 700-метровый участок дороги с запахом клубники. Использовать ароматизатор в производстве асфальтобетонной смеси предложила сама подрядная организация, пишет «Интерфакс».

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  • Эксперимент состоялся в рамках ремонта региональной трассы от станции Магнитная до посёлка имени Морозова, соединяющего часть Всеволожского района с Мурманским шоссе. Как заявили в областном дорожном комитете, основная его цель — избавить процесс укладывания асфальта от неприятного запаха перегретого битума, на который жаловались местные жители.
  • Ароматизированный асфальт разработала подрядная организация. Отдельно отмечается, что новшество не влияет на качество покрытия. Будет ли продолжен эксперимент и появятся ли у асфальта другие варианты запахов, не уточняется.

В марте стало известно, что в России разработали особый «рецепт» асфальта, который повышает сцепление в гололёд. А в конце мая специалисты по дорожному строительству предложили использовать в качестве сырья при строительстве дорог переработанный пластиковый мусор.

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