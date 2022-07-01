В России построили дорогу с запахом клубники

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О необычном эксперименте сообщили дорожники Ленинградской области: во Всеволожском районе уложили 700-метровый участок дороги с запахом клубники. Использовать ароматизатор в производстве асфальтобетонной смеси предложила сама подрядная организация, пишет «Интерфакс».
В марте стало известно, что в России разработали особый «рецепт» асфальта, который повышает сцепление в гололёд. А в конце мая специалисты по дорожному строительству предложили использовать в качестве сырья при строительстве дорог переработанный пластиковый мусор.
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