За пять лет в России построят 4000 километров дорог

В рамках принятой в России пятилетней программы будет построено 4000 километров дорог. Финансирование составит 13,2 триллиона рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
- «Колоссальная сумма. Из них 5,4 триллиона — средства Федерального дорожного фонда, 7,2 триллиона — региональные. Еще 436 миллиардов рублей — деньги Фонда национального благосостояния на проекты, которые уже одобрены в конце прошлого года: это М-12, Казань-Екатеринбург, обход Твери»,— пояснил чиновник.
- Через пять лет в нормативном состоянии будет находиться 85% дорожной сети страны. Опережающими темпами власти обещают вести работы в 105 крупнейших агломерациях и на половине региональных дорог.
Ранее для строительства дорог в России предложили использовать переработанный пластиковый мусор. Выгод сулят сразу три: сокращение отходов, уменьшение стоимости прокладки трасс и увеличение их срока службы. Мусор может стать добавкой к битуму или самостоятельным стройматериалом.
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