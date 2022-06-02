За пять лет в России построят 4000 километров дорог

«Колоссальная сумма. Из них 5,4 триллиона — средства Федерального дорожного фонда, 7,2 триллиона — региональные. Еще 436 миллиардов рублей — деньги Фонда национального благосостояния на проекты, которые уже одобрены в конце прошлого года: это М-12, Казань-Екатеринбург, обход Твери»,— пояснил чиновник.