Стало известно, почему современный асфальт разрушается быстрее 120-летнего

Группа японских учёных решила проверить тезис о том, что современные бетон и асфальт разрушаются быстрее, чем аналогичные материалы, которым несколько десятков лет. Оказалось, что это не миф и не субъективное восприятие отдельных людей. На дорожные и строительные материалы крайне пагубное воздействие оказывает современная химия, пишет plos.org.
Для эксперимента взяли образцы современного асфальта и бетона из разных стран мира, японский асфальт 1960 года и бетон, которому уже 120 лет. Все их поместили в специальное устройство, имитирующее реальные условия эксплуатации этих материалов. С помощью томографа учёные в течение суток отслеживали все изменения, происходящие с испытуемыми материалами.
Выяснилось, что даже в только что произведённых материалах есть примеси фталатов и фосфатов. Концентрация их невелика, от десятитысячных до сотых долей процента. Однако этого достаточно, чтобы структура начала стареть, расслаиваться и крошиться раньше времени. Инородные вещества в итоге значительно сокращают срок службы.
Источники плохих примесей — выхлопные газы машин, противогололёдные реагенты, моющие средства и пластиковые изделия. Часть их просачивается в бетон и асфальт уже на стадии производства. Таким образом, даже только что вышедший с завода материал уже не обладает идеальными свойствами. Остальная часть впитывается в процессе эксплуатации.
Авторы исследования полагают, что их открытие поможет продлить срок службы строительных и дорожных материалов. Для начала достаточно ужесточить процесс их производства, защищая компоненты от нежелательных примесей.
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