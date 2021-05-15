Стало известно, почему современный асфальт разрушается быстрее 120-летнего

Для эксперимента взяли образцы современного асфальта и бетона из разных стран мира, японский асфальт 1960 года и бетон, которому уже 120 лет. Все их поместили в специальное устройство, имитирующее реальные условия эксплуатации этих материалов. С помощью томографа учёные в течение суток отслежи­вали все изменения, происходящие с испыту­емыми материалами.

Выяснилось, что даже в только что произве­дённых материалах есть примеси фталатов и фосфатов. Кон­центрация их невелика, от десяти­тысячных до сотых долей процента. Однако этого достаточно, чтобы структура начала стареть, расслаиваться и крошиться раньше времени. Инородные вещества в итоге значительно сокращают срок службы.

Источники плохих примесей — выхлопные газы машин, противо­гололёдные реагенты, моющие средства и пластиковые изделия. Часть их просачи­вается в бетон и асфальт уже на стадии произ­водства. Таким образом, даже только что вышедший с завода материал уже не обладает идеаль­ными свойствами. Остальная часть впиты­вается в процессе эксплуатации.

Авторы исследования полагают, что их открытие поможет продлить срок службы строительных и дорожных материалов. Для начала достаточно ужесточить процесс их производ­ства, защищая компоненты от нежелатель­ных примесей.