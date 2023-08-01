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Американец строит уникальную Acura NSX с мотором от Tesla

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Джефф Бадд из калифорнийского Редвуд-Сити перевёл на электротягу среднемоторный спорткар Acura NSX первого поколения. Как пишет Carscoops, это, вероятнее всего, единственная в своём роде подобная самоделка. В будущем создатель электромода планирует пополнить его конструкцию ещё и компонентами от Nissan Leaf.

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  • В качестве донора использована Acura NSX выпуска 1994 года, которая уже лишилась оригинального мотора на момент её покупки Джеффом: предыдущий владелец заменил оригинальный 274-сильный V6 четырёхцилиндровым двигателем Honda K-серии. К моменту начала переделки купе проехало уже более 360 тысяч километров.
  • Вместо бензинового ДВС спорткар теперь приводится в движение электромотором от Tesla Model S 2014 года. Он установлен в стандартном моторном отсеке NSX и развёрнут задом наперёд.
  • Сейчас электромобиль оснащён временным аккумулятором, но его создатель рассчитывает применить батарею от Nissan Leaf. По расчётам Джеффа, по завершении сборки вес NSX увеличится примерно на 200 килограммов, но он планирует до известной степени компенсировать это за счёт оптимальной развесовки по осям. Мощность электроспорткара пока не называется.

Силовая электроника от Tesla повсеместно используется в проектах по переводу на электротягу автомобилей, изначально проектировавшихся под ДВС. Встречаются среди таких электромодов и крайне необычные экземпляры: например, в середине июля одна из канадских компаний предложила проект по строительству электрокара на базе военного пикапа Humwee.

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