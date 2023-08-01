Американец строит уникальную Acura NSX с мотором от Tesla

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Джефф Бадд из калифорнийского Редвуд-Сити перевёл на электротягу среднемоторный спорткар Acura NSX первого поколения. Как пишет Carscoops, это, вероятнее всего, единственная в своём роде подобная самоделка. В будущем создатель электромода планирует пополнить его конструкцию ещё и компонентами от Nissan Leaf.
Силовая электроника от Tesla повсеместно используется в проектах по переводу на электротягу автомобилей, изначально проектировавшихся под ДВС. Встречаются среди таких электромодов и крайне необычные экземпляры: например, в середине июля одна из канадских компаний предложила проект по строительству электрокара на базе военного пикапа Humwee.
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