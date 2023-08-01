Американец строит уникальную Acura NSX с мотором от Tesla

Сейчас электромобиль оснащён временным аккумулятором, но его создатель рассчитывает применить батарею от Nissan Leaf. По расчётам Джеффа, по завершении сборки вес NSX увеличится примерно на 200 килограммов, но он планирует до известной степени компенсировать это за счёт оптимальной развесовки по осям. Мощность электроспорткара пока не называется.