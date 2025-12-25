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Тесты про Livan X3
Pro
4,8
10 отзывов
49 с пробегом
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Антирейтинг кроссоверов: топ-5 моделей с самыми низкими экспертными оценками
7
9
15 апреля
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Тесты
Ищем лучший народный автомобиль: большой тест 8 недорогих моделей
2
5 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
Подробный тест и обзор Livan X3 Pro: все плюсы и минусы кросс-хэтча по цене обновлённой Весты
2
22 апреля 2024
Тесты
Lada Vesta SW Cross против Livan X3 Pro: сравнительный тест самых дешёвых «кроссоверов»
13
8 февраля 2024
Тесты
Первый тест Livan X3 Pro: самого доступного в России нового кроссовера с двумя педалями
3
6
27 июня 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Livan
X3 Pro
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