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Тесты про Livan S6
Pro
4,5
6 отзывов
21 с пробегом
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Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
4
3 февраля
Тесты
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Подробный тест и обзор Livan S6 Pro: все плюсы и минусы загадочного седана-переростка
5
14
9 декабря 2024
Тесты
Первый тест седана Livan S6 Pro с генами Volvo
1
4
21 декабря 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Livan
S6 Pro
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