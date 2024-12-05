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Тесты про Jaecoo
J7
4,7
45 отзывов
2 916 новых
295 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
10
12
26 мая
Тесты
Подборки
Torque Vectoring против обычной муфты: какой полный привод Jaecoo J7 лучше? Экспертный тест
6
17
5 декабря 2024
Тесты
Haval H3 против Jaecoo J7: битва городских кроссоверов, которые хотят казаться внедорожниками
5
27
31 октября 2024
Тесты
Первый тест обновлённого Jaecoo J7: зачем ему продвинутый полный привод
7
28 октября 2024
Тесты
Лучший кроссовер из 7: экспертный супертест среднеразмерных моделей
14
36
10 июня 2024
Тесты
Подробный тест и обзор Jaecoo J7: все плюсы и минусы практичного и брутального кроссовера
9
13
28 мая 2024
Тесты
Geely Atlas против Jaecoo J7: сравнительный тест самых нескучных кроссоверов из Китая
2
16
25 января 2024
Тесты
Первый тест нового Jaecoo J7: что это за машина и кому к ней стоит присмотреться
18
31 октября 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Jaecoo
J7
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