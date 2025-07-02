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Тесты про Belgee
X50
4,7
52 отзыва
358 новых
306 с пробегом
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Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
10
12
26 мая
Тесты
Подборки
Плюс один: первый тест Belgee X50+, который изменился почти полностью
12
12
9 апреля
Тесты
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
4
3 февраля
Тесты
Подборки
Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
16
16
20 января
Тесты
Подборки
Chery Tiggo 4 против Belgee X50: сравнительный тест сверхпопулярных компактов
13
26
2 июля 2025
Тесты
Подробный тест и обзор Belgee X50: плюсы и минусы кроссовера, который не уступил место преемнику
31
20
7 ноября 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Belgee
X50
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