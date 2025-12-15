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Тесты про Belgee
X70
4,9
23 отзыва
2 114 новых
67 с пробегом
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Обновлённый Belgee X70: что и зачем в нём поменяли. Подробный обзор
26
18
24 февраля
Тесты
Видео
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
4
3 февраля
Тесты
Подборки
Подробный тест Belgee X70: все плюсы и минусы хита из Белоруссии
13
10
26 января
Тесты
Минский фреш: первый тест обновлённого кроссовера Belgee X70
12
11
15 декабря 2025
Тесты
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест и обзор Belgee X70: все плюсы и минусы кроссовера, переродившегося в Белоруссии
29
35
8 февраля 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Belgee
X70
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