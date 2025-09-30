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Тесты про Belgee
S50
4,8
8 отзывов
302 новых
9 с пробегом
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Первый тест бюджетного седана Belgee S50: чем он лучше и хуже Geely Emgrand
17
29
30 сентября 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Belgee
S50
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