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Новости про Land Rover
Defender
4,1
32 отзыва
19 новых
323 с пробегом
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Самую хардкорную версию Land Rover Defender заметили на испытаниях
2
21 мая
Новости
Самый мощный Jaguar в истории превратился в Lego-компаньона для Defender
2
1
12 мая
Новости
Старый Land Rover Defender снабдили мотором от экскаватора и выставили на продажу
2
27 апреля
Новости
Jaguar Land Rover объявил крупнейший отзыв в истории
1
3
27 апреля
Новости
Land Rover Defender превратили в «Барбимобиль» и выставили на продажу
2
1
7 апреля
Новости
Land Rover, Toyota и Mitsubishi защитили права на товарные знаки в России
1
1 апреля
Новости
Land Rover напомнил о разработке компактной версии Defender
2
3 марта
Новости
Ineos Grenadier стилизовали под лимитированные серии классического Land Rover Defender
2
13 февраля
Новости
Классический Defender доработали за 400 тысяч долларов, но этого не хватило на замену мотора
1
1
25 января
Новости
На торги выставили предпоследний классический Land Rover Defender
1
24 декабря 2025
Новости
Классический Defender оснастили мотором от Chevrolet Corvette и выставили на продажу
6
1
20 декабря 2025
Новости
Land Rover предложил доработать классический Defender в стиле мощнейшего Octa
2
11 декабря 2025
Новости
1
2
3
4
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Журнал Авто.ру
Новости
Land Rover
Defender
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