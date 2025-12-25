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Новости про Bentley Continental
GT
4,7
11 отзывов
37 новых
179 с пробегом
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Супер-Bentley из экстремального видео с Пастраной стал игрушкой
1
13 мая
Новости
Bentley разработала эксклюзивные динамики для новой спецсерии машин
2
19 марта
Новости
У Bentley Continental GT появилась доступная «подогретая» версия
1
30 января
Новости
Трэвис Пастрана устроил «Джимхану» в штаб-квартире Bentley
6
23 января
Новости
Видео
Продажи люксовых машин с пробегом в ноябре выросли на 13 процентов
1
25 декабря 2025
Новости
Купе и кабриолет Bentley Continental GT впервые получили тюнинг от Brabus
1
12 декабря 2025
Новости
Bentley Continental GT и Flying Spur получили заводской обвес из карбона
4 декабря 2025
Новости
В России снова вырос спрос на люксовые автомобили с пробегом
27 ноября 2025
Новости
Экстремальный Bentley Continental GT Supersports вернулся: это самая драйверская и лёгкая машина за 85 лет
2
14 ноября 2025
Новости
Bentley Continental GT впервые получит задний привод с версией Supersports
3
6 ноября 2025
Новости
Шесть конфискованных премиальных и люксовых машин продадут на аукционе
29 октября 2025
Новости
Bentley посвятила новые спецверсии своих машин лесам Штутгарта
22 октября 2025
Новости
1
2
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Журнал Авто.ру
Новости
Bentley
Continental GT
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