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про BAIC
4,5
30 отзывов
141 новых
187 с пробегом
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Про бизнес
Прошлогодние седаны BAIC U5 Plus резко подешевели в России
1
1
22 июня
Новости
В Дубае появился свой Гелендваген под названием Theeb, но это «китаец»
2
7 мая
Новости
BAIC BJ40 исчез из наличия и с официального сайта в России
1
7
28 февраля
Новости
В России сократилось количество автосалонов китайских брендов
1
21 января
Новости
В Китае создали свой Tesla Semi, работающий на водороде
9
7
25 декабря 2025
Новости
В Китае разрешили ездить на автомобилях 3-го уровня автономности
16 декабря 2025
Новости
Dongfeng, Nissan и BAIC возродят забытый испанский автобренд
1
2
15 декабря 2025
Новости
Началась сертификация электрокроссовера BAIC ArcFox αT для стран ЕАЭС
9 декабря 2025
Новости
BAIC перестанет продавать переднеприводные кроссоверы в России, увеличит гарантию и обновит логотип
18 ноября 2025
Новости
BAIC готовит для России новые модели — их будут собирать на «Автоторе»
1
15 октября 2025
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
Калининградский завод «Автотор» произвёл в три раза меньше автомобилей, чем рассчитывал
3
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7 октября 2025
Новости
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Журнал Авто.ру
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