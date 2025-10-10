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Новости про BAIC
X55
4,5
5 отзывов
12 новых
9 с пробегом
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Про бизнес
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
В России временно подешевели четыре модели BAIC
6 октября 2024
Новости
Кроссоверу BAIC X55 русифицировали медиасистему
11 июля 2024
Новости
BAIC X55 получил новые комплектации в России и подорожал
4 апреля 2024
Новости
Новые кроссоверы BAIC X55 из Калининграда появились у дилеров
25 сентября 2023
Новости
Объявлены цены на кроссовер BAIC X55 калининградской сборки
4
13 сентября 2023
Новости
«Автотор» приступил к производству среднеразмерных кроссоверов BAIC X55
1
14 августа 2023
Новости
«Автотор» готовится к запуску сборки кроссовера BAIC X55
1
7 июня 2023
Новости
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BAIC
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