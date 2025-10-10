Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости про BAIC U5
Plus
4,5
10 отзывов
122 новых
100 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
BJ40
BJ60
U5 Plus
X55
X7
X35
BJ30
BJ212
U5
X3
X75
BJ80
Показать все
Все материалы
Новости
Разбор
Тесты
Подборки
Вторичка
Про бизнес
Прошлогодние седаны BAIC U5 Plus резко подешевели в России
1
1
22 июня
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
«Автотор» показал битопливные седан BAIC U5 Plus и кроссовер SWM G01
1
10 октября 2024
Новости
В России временно подешевели четыре модели BAIC
6 октября 2024
Новости
Седан BAIC U5 Plus получил в России версию на газе
12 апреля 2024
Новости
Две модели BAIC в России получили улучшенные комплектации и подорожали
20 марта 2024
Новости
Марка BAIC русифицировала три модели
26 февраля 2024
Новости
«Автотор» собрал первые битопливные седаны BAIC U5 Plus
31 октября 2023
Новости
После повышения утилизационного сбора в России резко подорожали автомобили BAIC
4 августа 2023
Новости
Раскрыты цены на «китайский Wrangler» и две дешёвые новинки от BAIC для России
5
4 апреля 2023
Новости
Журнал Авто.ру
Новости
BAIC
U5 Plus
Подождите
Объявления загружаются