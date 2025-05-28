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Реальные цены на BAIC X55: дороже прайса, скудный ассортимент и старые машины
1
3
28 мая 2025
Разбор
Журнал Авто.ру
Разбор
BAIC
X55