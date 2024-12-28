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В продаже! Недорогие электрокары, оснащённые (почти) автопилотом
3
28 января
Подборки
Вторичка
Tesla Cybertruck исполнился год: что за 12 месяцев пережил самый хайповый пикап
5
8
28 декабря 2024
Подборки
Порезанные шины, прищемлённые пальцы и другое: с чем столкнулись владельцы Tesla Cybertruck
1
7
7 февраля 2024
Подборки
Краткая история Tesla Cybertruck: провалы, неудачи и недоразумения пикапа по пути на конвейер
1 декабря 2023
Подборки
Шокирующая BMW, свежая Tesla и другие: все новинки автосалона в Мюнхене
1
6 сентября 2023
Подборки
Пять безумно странных машин для гонок в гору
1
3
17 апреля 2021
Подборки
Посмотрите, как весь мир шутит про Tesla Cybertruck: мемы и фотожабы
3
13
2 декабря 2019
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Tesla
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