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Mitsubishi
4,4
3 412 отзывов
46 новых
12 695 с пробегом
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Где качество?! Топ-5 ненадёжных японских кроссоверов за 1 300 000 рублей
4
6 июля
Подборки
От «Эльвы» до «Миники»: объявления недели на Авто.ру
6
3
5 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: привлекательные рамники по цене нового Haval Dargo
7
12 мая
Подборки
Вторичка
В продаже! Легендарные внедорожники 1990-х в завидной кондиции
4
3
6 мая
Подборки
Вторичка
Трудяги: топ-5 беспроблемных японских пикапов за 1 500 000 рублей
12
6
20 апреля
Подборки
В продаже! Свежие компакт-кроссоверы «традиционных» марок дешевле 3 миллионов
3
1
7 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Интересные «японцы» для искателей редких и культовых машин
5
4
6 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Свежие минивэны с полным приводом для любых дорог
8
5
1 апреля
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Bentayga, Evo, «Волчок» и другие
5
3
30 марта
Подборки
Вторичка
В продаже! «Традиционные» внедорожники дешевле упрощённого Tank 300
6
11 марта
Подборки
Вторичка
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
Самый полный гид по недорогим внедорожникам: топ-20 моделей дешевле 1 500 000 рублей
12
6
29 января
Подборки
Вторичка
1
2
3
4
5
6
Журнал Авто.ру
Подборки
Mitsubishi
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