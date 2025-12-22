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Подборки про Mitsubishi Pajero
Sport
4,4
257 отзывов
789 с пробегом
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В продаже: привлекательные рамники по цене нового Haval Dargo
7
12 мая
Подборки
Вторичка
В продаже! «Традиционные» внедорожники дешевле упрощённого Tank 300
6
11 марта
Подборки
Вторичка
Самый полный гид по недорогим внедорожникам: топ-20 моделей дешевле 1 500 000 рублей
12
6
29 января
Подборки
Вторичка
В продаже! Рамные дизельные внедорожники вместо нового Патриота
4
4
22 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Крепкие и основательные: топ-6 подержанных рамников за 3 200 000 рублей
5
2
27 марта 2025
Подборки
Подержанный рамный внедорожник по цене нового китайского кроссовера: 5 моделей за 3 500 000 рублей
3
8
13 июля 2023
Подборки
Вторичка
Бескомпромиссные вездеходы по цене Гранты: 6 вариантов за 1 миллион рублей
2
7
13 июня 2023
Подборки
Вторичка
Бескомпромиссные Mitsubishi Pajero Sport и L200 для бездорожья: что продают в России
1
25 апреля 2023
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Mitsubishi
Pajero Sport
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