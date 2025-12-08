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Outlander
4,5
703 отзыва
2 886 с пробегом
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Где качество?! Топ-5 ненадёжных японских кроссоверов за 1 300 000 рублей
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6 июля
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Настоящее качество! Топ-5 надёжных кроссоверов из Японии дешевле 1 500 000 рублей
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3
8 декабря 2025
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