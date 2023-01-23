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Тесты про Mitsubishi
Outlander
4,5
703 отзыва
2 917 с пробегом
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Первый тест Mitsubishi Outlander четвёртого поколения в 6 главных фактах
5
23 января 2023
Тесты
Бороздатая езда: подробный тест Mitsubishi Outlander
20
31 января 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Mitsubishi
Outlander
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