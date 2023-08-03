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Mitsubishi
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3 411 отзывов
54 новых
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Тесты
Tank 300 против УАЗ Patriot и Mitsubishi Pajero: кто круче на бездорожье
4
32
3 августа 2023
Тесты
Первый тест Mitsubishi Outlander четвёртого поколения в 6 главных фактах
5
23 января 2023
Тесты
Здоровая консервативность. Все плюсы и минусы Mitsubishi Pajero Sport: подробный тест
1
1
16 мая 2022
Тесты
Про запас. Haval H9 против Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: сравнительный тест-драйв
5
5 марта 2022
Тесты
Бороздатая езда: подробный тест Mitsubishi Outlander
20
31 января 2020
Тесты
Mitsubishi 3000GT: вершина японских технологий
14 августа 2019
Тесты
Видео
Рабочие лошадки по цене породистых скакунов: тест трёх пикапов
2
2
11 июня 2019
Тесты
Навели марафет: пять фактов об обновлённом Mitsubishi L200
1
15 апреля 2019
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Тесты
Mitsubishi
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